Hauterodaer im Bio-Imagefilm

Jürgen Göllert vom Gutshof in Hauteroda war im September 2022 mit der mobilen Obstpresse im Einsatz. Die Markusgemeinschaft zeigt sich jetzt in einem Imagefilm.

Hauteroda. Die Markusgemeinschaft erlaubt einen authentischen Blick hinter die Kulissen von Bio in Thüringen.

In einem der neuen Imagefilme zur Thüringer Bio-Branche ist auch die Markus-Gemeinschaft Hauteroda zu sehen. Das Projekt des Vereins Thüringer Ökoherz, gefördert vom Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft, ließ im Sommer und Herbst Imageclips produzieren und will damit nach eigenen Angaben einen authentischen Blick hinter die Kulissen von Bio in und aus Thüringen wagen.

So präsentieren sich vier Akteure aus unterschiedlichen Bereichen der Branche, darunter eben auch die Markus-Gemeinschaft in Hauteroda. Laut Mitteilung berichtet der ehemalige Geschäftsführer Michael Siegmund vom Lebens- und Arbeitsort für Menschen mit Unterstützungsbedarf und der kreativen Vielfältigkeit der Arbeitsbereiche, so zum Beispiel von der Bio-Bäckerei und der seit 1989 bio-zertifizierten Landwirtschaft, bestehend aus Rinderhaltung und vier Hektar Gemüsefeldern.

Die Filme sind im Internet abrufbar, auf der Plattform Youtube und auch auf der Internetseite von Thüringer Ökoherz.

https://bio-thueringen.de