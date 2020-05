Der Musiker Marcel Mainzer am Sonntag, 26. April 2020, bei einem Soundcheck vor dem Konzert in luftiger Höhe auf einer Hebebühne im Neubauviertel Borntal in Sondershausen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hebebühnenkonzert am Sonntag

Sondershausen. Am Pfingstsonntag, 31. Mai, findet um 16 Uhr in der Segelteichstraße im Wohngebiet Östertal das vom vergangenen Wochenende verlegte Hebebühnenkonzert statt. Zusammen mit der Wippertal Immobilien GmbH hat die Stadt Sondershausen erneut den Künstler Marcel Mainzer für das dritte Hebebühnenkonzert eingeladen. In den nächsten Wochen stehen weitere Konzerte an, unter anderem in den Ortsteilen der Stadt Sondershausen. Die Stadtverwaltung bittet darum, sich nicht um den Kran oder auf dem Parkplatz zu versammeln, sondern dem Konzert von Zuhause und mit ausreichend Abstand zuzuhören.