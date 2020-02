Helbe-Fege ist große Kraftanstrengung für Angler

Mit Sorgen starten die Mitglieder des Angelvereins Greußen 1957 – 99 sind es derzeit – ins neu Jahr. Zur Jahreshauptversammlung konnte der Vereinsvorsitzende Holger Puhl, noch immer nicht alle neuen Pachtverträge präsentieren. Per Stadtratsbeschluss sei zwar eine Fortführung der Pacht durch den Angelverein für die Schwarzburger und Sächsische Helbe bestätigt worden und auch für das gesamte Gelände der Eisteiche und des Karpfenteichs. Eine schriftliche Bestätigung aber stehe seit Wochen aus. Für den Steingraben konnte man im vergangenen Jahr aber bereits mit dem Land Thüringen ein neuen Pachtvertrag abschließen.

Neben der Darstellung der Finanzen und einem ausführlichen Bericht zum Fischbesatz standen auch die Wasserprobleme infolge unzureichender Niederschläge in den vergangenen zwei Jahren auf der Tagesordnung. Die trockenen Sommer führten zu großen Abweichungen vom normalen Wasserstand sowie teilweise zu Sauerstoffproblemen für den Fischbesatz. Am Stau in Großenehrich kam es infolge Trockenfalls des Benne- und Hohmischen Bachs zu Problemen der Wasserversorgung im weiteren Verlauf des Mühlbaches. Mit Hilfe der Agrar GmbH Großenehrich konnten die Vereinsmitglieder aber das Tosbecken am Stau von etwa 14 Kubikmetern Erdreich manuell entschlammen. Zudem erfolgte die Reinigung sowie teilweise Vertiefung des angrenzenden Mühlbaches, so dass die ungehinderte Wasserführung in diesem Bereich wieder gewährleistet werde konnte.

Erinnert wurde auch an die enormen Anstrengungen, die für die beiden Helbefegen unternommen worden waren, besonders von Weißenseer Seite. Der Stausee Hängsberg und der Gondelteich in Weißensee seien nun wieder bei Normalstand angelangt.

Die Baum- und Strauchpflegearbeiten an allen Gewässer sollen in diesem Jahr fortgesetzt werden, bringe die Vereinsmitglieder aber an ihre Grenzen, hieß es. Alles werde freiwillig und ohne staatliche Zuschüsse geleistet, so Holger Puhl. Dass mancher Zeitgenossen die Bachläufe als seine persönliche Müllkippe betrachte, ärgert nicht nur die Angler. Der Gipfel sei ein Kanister mit Ölrückständen in der Sächsischen Helbe in Clingen gewesen. Hier habe sogar die Feuerwehr ausrücken müssen.

Als besorgniserregend bezeichnete der Verein Verschlammung, Verlandung und löchrige Uferbereiche an beiden Helben. Große Hoffnung setze man auf die Aktivitäten des neuen Gewässerunterhaltungsverbandes Helbe. Allerdings seien 57 Ortschaften, zusammen 68.117 Hektar, zwischen Schlotheim, Sondershausen, Gebesee und Sömmerda sind von ihm zu bedienen. Aus Sicht des Vereines sind Umfang und Finanzierung der zukünftigen Unterhaltungsmaßnahmen nicht allein über den Flächenanteil der jeweiligen Kommunen zu fixieren.