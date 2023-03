Helbedündorf: Waldflächen auf Neubepflanzung vorbereiten

Helbedündorf. Gemeinderat Helbedündorf vergibt Arbeiten zur Unterhaltung des Waldes.

Um stark betroffene Waldflächen für neue Anpflanzungen vorbereiten zu können, hat die Gemeinde Helbedündorf Fördermittel für entsprechende Unterhaltungsmaßnahmen gestellt. Auch wenn bis zuletzt eine Antwort des Fördermittelgebers noch ausstand, konnten zur Sitzung des Gemeinderates die Arbeitsleistungen bereits an eine Firma vergeben werden.

Das Unternehmen von Peter Thiedmann aus Urbach (Unstrut-Hainich-Kreis) soll nun die Waldfläche unterhalb des Feldberges bei Holzthaleben und bei der Siedlung Ingelstedt in Richtung der Bungalows im Helbetal mulchen und so auf eine Neubepflanzung vorbereiten. Insgesamt handelt es sich um eine Fläche von 1,2 Hektar, hieß es zur Sitzung des Gemeinderates, die zuletzt in Toba durchgeführt wurde.