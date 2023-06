Hier klemmt es für Autofahrer im Kyffhäuserkreis in der kommenden Woche

An einigen Stellen dauert es in der kommenden Woche länger.

Kyffhäuserkreis. Im Kreis gibt es viele Baumaßnahmen. In Clingen startet die Brückensanierung.

Baustellen und Sperrungen sorgen in dieser Woche im gesamten Kyffhäuserkreis wieder für Umleitungen oder längere Fahrzeiten.

In Clingen beginnen in der Lindenstraße vorbereitende Maßnahmen für eine Brückensanierung im Bereich Westgreußener Straße. Seit dem 2. Juni ist der Bereich voll gesperrt, die Arbeiten dauern voraussichtlich bis 22. Dezember. Die Umleitung erfolgt über Flattig – B 4 – Bahnhofstraße – Schwarzburger Straße und umgekehrt.

Die Fahrbahnsanierung der Bundesstraße 4 sorgt bis zum 9. Juni für eine Vollsperrung der Ortsumfahrung Sondershausen. Die Arbeiten auf dem Abschnitt zwischen der Abfahrt Bebra und der Schachtstraße beginnen am 22. Mai.

Auch in der Ortslage Greußen ist die B 4 in Richtung. Sondershausen bis Ortsausgang Greußen in Teilabschnitten voll gesperrt. Seit 2. Mai erfolgt die Umleitung ab Greußen über Wasserthaleben, Großenehrich zur B 84 und weiter entlang der B 249 über Ebeleben und Gundersleben. In Richtung Erfurt wird der Verkehr ab dem Knotenpunkt B 4/B 249 über Ebeleben auf die B 84 über Kirchheilingen bis Merxleben geführt. Dann geht es weiter auf der L 3176 über Klettstedt, Bad Tennstedt, Ballhausen nach Straußfurt zur B 4 Straußfurt und umgekehrt. Dies gilt voraussichtlich bis zum Sommer.

Die Brückensanierung in der Lindenstraße von Ebeleben läuft weiter unter Vollsperrung, Die Lkw-Umleitung erfolgt noch bis Dezember über B 249 und L 2085 nach Schernberg und Himmelsberg , dann über L 1033 nach Toba und die L 1032 bis Wiedermuth und umgekehrt.

In Trebra müssen sich Verkehrsteilnehmer voraussichtlich bis Ende Juli auf der L 2087 (Mönchtor Trebra aus Richtung Holzengel) auf Behinderungen einstellen. Unter halbseitiger Fahrbahnsperrung werden in diesem Bereich Kabel verlegt. Motorisierte werden mittels Ampelregelung an dem betreffenden Abschnitt vorbeigeleitet.

Die Brücke über die Helbe zwischen Holzthaleben und Keula ist wegen eines Ersatzneubaus noch bis voraussichtlich 14. November dicht. Die Umleitung führt ab Holzthaleben über Menteroda nach Keula und umgekehrt.

Die Esperstedter Straße (L 1172) in Bad Frankenhausen ist ab Zufahrt Busbahnhof bis kurz vor dem Ahornweg weiterhin voll gesperrt. Dort laufen seit Ende März Straßenbauarbeiten. Außerdem wird ein kombinierter Rad- und Gehweg entlang der Straße angelegt.

Der Verkehr wird über Esperstedt - Oldisleben – Seehausen nach Bad Frankenhausen und in der Gegenrichtung umgeleitet. Die Umleitung ist entsprechend ausgeschildert..

Die Bushaltestellen in der Esperstedter Straße können aufgrund der Sperrung nicht bedient werden. Als Ersatzhaltestellen sollen die vorhandenen Bushaltestellen im Uderslebener Weg in Höhe Reha-Klinik und Höhe Friedhof genutzt werden. Am Friedhof wird noch eine Ersatzhaltestelle stadteinwärts eingerichtet. Im Bereich der Lindenstraße/Bornstraße/Frauenstraße ändert sich die Verkehrsführung aufgrund der Vollsperrung. Die Sperrung dauert voraussichtlich bis 31. Juli.

Quelle: Landratsamt Kyffhäuserkreis