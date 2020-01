Hier vertragen sich Cowboys und Indianer

Dieter Bernhardt ist Cowboy, auch wenn sein Rufname längst Opa Dieter lautet. Seine Hütte teilt er sich mit Martin. Beide haben je ein Bett, über Dieters wacht der Weißkopfseeadler auf der US-Flagge, auf Martins schaut ein Indianer. Die beiden Holzbänke sind mit Matratzen gepolstert, darüber liegen Decken, ein Fuchsfell schaut am Kopfende hervor. Auf dem Schützenplatz in Holzthaleben sind es bloß minus 3 Grad. „Ist ein Wintercamp. Wir verschmerzen auch 15 Grad minus. Da wird der Kopf frei“, sagt Dieter Bernhardt. Auch wenn Schnee zum Frost noch schöner wäre.

Vom Schnee der vergangenen Jahre schwärmen die Trapper alle, die sich am Wochenende zum 23. Wintercamp versammelt haben. Selbst bei minus 18 Grad haben sie hier schon genächtigt.

Beim Whiskey-Umtrunk denken sie an tote Freunde

Am Donnerstag sind die meisten wieder angereist. Aus Rockstedt wie Axel Strickrodt, aus Schlotheim wie Opa Dieter, aber auch aus Köln und Sangerhausen und vielen anderen Thüringer Orten. Die meisten kennen sich seit vielen Jahren und kommen immer wieder. Vergessen wird auch niemand. „Abends, wenn der Whiskey ausgeschenkt wird, sind sie immer bei uns und wir trinken auf die, die von oben zuschauen“, sagt Trapper Bernhardt.

Detlef Vollrath (links) und Gerd Sautscheck schießen mit Pfeil und Bogen. Foto: Henning Most

In der selbst gezimmerten Holzhütte von Dieter und Martin gibt es einen Ofen, einen Tisch, an der Bretterwand hängen Regale, gut gefüllt mit Whiskey-Flaschen, einer Kaffeedose, einem Glas eingelegte Gurken. Auf dem Tisch stehen eine leere Dose mit Erbsensuppe, ein Kerzenständer und daneben liegen Colt und Patronengürtel.

Cowboyhüte und Plastekisten

Authentisch soll es sein von der Kleidung bis zur Einrichtung. Aber übertrieben werde nicht. Die leeren Flaschen werden in einer Plastekiste vor der Trapperhütte gesammelt. Der Müll kommt in den blauen Sack, der an einem Nagel an der Hütte hängt. In der Natur leben, heiße auch auf sie zu achten, sagt Dieter Bernhardt.

Eine dicke Lage Speck obendrauf

Neben den Trapperhütten stehen am Dorfrand von Holzthaleben auch Tipis und Wohnwagen. Aus den Ofenrohren qualmt es. Hier draußen wird mit dem Bogen geschossen. Im Schützenheim am Samstagnachmittag mit den Vorladerwaffen. Wer nicht schießt, wie Dieter Bernhardt, führt die Besucher herum und das Lagerleben vor. Vor einer Holzhütte hat Little Eagle, alias Jörg Kloß, einen Steakpfanne vorbereitet mit einer dicken Lage Speck oben drauf. Die schmort jetzt fürs Abendessen im Feuertopf.

Draußen sein, kochen am Lagerfeuer, die Gemeinschaft, aber doch jeder wie er mag, zählt Dieter Bernhardt auf. Das begeistert ihn seit 20 Jahren – so lange kommt er schon zum Trappertreffen in Holzthaleben. „In der Praxis haben sich Cowboys und Indianer nicht vertragen, aber hier klappt es.“

Mit dem Pferd an die Ostsee geritten

Der Wilde Westen fasziniert ihn aber schon ein Leben lang. Schon als Schulbub fand er Cowboys toll. Das habe sich bis heute nicht geändert. Nach der politischen Wende von 1989 sei die Faszination zum richtigen Hobby geworden. Als erstes hat sich Dieter Benrhardt, der längst Rentner ist, ein Pferd zugelegt und Reiten gelernt. Mit den Jahren seien es zwei Pferde geworden und ein Esel und eine Ranch. Mit dem Pferd ist er sogar an die Ostsee geritten, allein, mehrere Wochen lang, übernachtet wurde, wo ihm jemand einen Platz anbot oder sich eben eine Pension fand. So lerne man Leute kennen, erzählt Bernhardt. Und die Natur.

„Die meisten Menschen haben sich von der Natur weit entfernt. Wer kann heute noch ein Feuer machen oder gar eine Mahlzeit auf offenem Feuer kochen“, fragt Dieter Bernhardt. „In der Natur kann ich den Augenblick noch genießen.“ Seine Frau Hannelore hat er längst angesteckt mit dem Wildwest-Leben. Sie trägt Fellmütze, Lederjacke und wie Dieter ein Messer im Halfter um den Hals und bringt zwischendurch noch mal frischen Kuchen für die Männer.

Dieter Bernhardt, auch Opa Dieter genannt, in seiner Hütte beim Reinigen des Colts. Foto: Henning Most

Mehr Bilder vom Wintercamp unter ta-sondershausen.de