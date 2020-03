Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hilferuf im Netz beschert Tafeln Freiwillige und Spenden

Die Tafeln in Sondershausen und Greußen können weiterhin Lebensmittel an Bedürftige ausgeben. Noch Anfang der Woche hatte es so ausgesehen, als müssten die von der Fördergesellschaft Arbeit und Umwelt (FAU) betriebenen Einrichtungen schließen. Das Jobcenter der Arbeitsagentur hatte verfügt, dass alle in Ein-Euro-Jobs Beschäftigten zum Schutz vor der Ausbreitung des Coronavirus zu Hause bleiben sollten. Fast alle Tafel-Mitarbeiter sind bei der FAU in solchen geförderten Arbeitsverhältnissen angestellt und kommen der Anweisung gemäß vorerst nicht zur Arbeit. „Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog“

Ein Notruf übers Internet half, wie Jürgen Rauschenbach, Geschäftsführer der FAU am Mittwoch auf Nachfrage erleichtert mitteilte. Für jeden der beiden Tafel-Standorte hätten sich rund 20 Freiwillige bereit erklärt, die Lebensmittelausgabe ehrenamtlich zu übernehmen. „Diese Bereitschaft hat mich total überrascht. Damit ist sichergestellt, dass wir die Bedürftigen weiterhin mit dem Notwendigsten versorgen können.“ Viele Freiwillige könnten sofort problemlos in der Lebensmittelausgabe starten, weil sie sogar einen dafür nötigen Gesundheitspass besitzen, andere dank ihres Führerscheins umgehend mit dem Tafel-Transporter auf Tour fahren, um Spenden abzuholen, erklärt Rauschenbach. Hilferuf bringt zusätzliche Spender Der Hilferuf im Netz habe den Tafeln zwei zusätzliche Spender beschert, freut sich Rauschenbach. Zwei Bäckereien stellen ab sofort ihre überschüssigen Backwaren zur Verfügung. „Außerdem haben auch viele Privatleute den Aufruf zum Anlass genommen, den Tafeln Lebensmittel zu spenden“, so Rauschenbach. Mit der Verstärkung durch die Freiwilligen gelinge es nun sogar, die Ausgabezeiten an den Tafelstandorten zu verlängern, so Rauschenbach „So können die Abholer über einen längeren Zeitraum verteilt einzeln zu den Ausgaben kommen und verringern so die Gefahr, sich mit dem Coronavirus anzustecken. In Sondershausen ist die Tafel jetzt dienstags und freitags, in Greußen dienstags und donnerstags jeweils von 9 bis 13 Uhr geöffnet