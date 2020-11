Hochwasserschutz an der Bebra

Ronald Axt von der Ingenieurgesellschaft G. König, Bürgermeister Steffen Grimm, Michael Asche, Sachbearbeiter Straßen-, Brücken und Wasserbau, und Frank Predatsch, Geschäftsführer von HTB Küllstedt, an der fertigen Baustelle in Bebra.

Sondershausen. Für 1,6 Millionen Euro wird die Bebra an der Erfurter Straße in Sondershausen ausgebaut.

Ein weiterer Teilabschnitt beim Ausbau der Bebra ist abgeschlossen. In der Erfurter Straße wurde im Rahmen des Hochwasserschutzes eine problematische Stelle, an welcher der Fluss sich kritisch an einem Gebäude und Grundstück vorbeischlängelt, beseitigt. Der Teilabschnitt beläuft sich auf 89 Meter an der nahe gelegen Autowerkstatt. „Mit einer Bauzeit von gut 15 Monaten lagen wir im Plan, wären nicht einige Lieferschwierigkeiten von Baumaterial hinzugekommen, hätte die Übergabe noch einen Monat eher stattfinden können“, sagt Michael Asche, Sachbearbeiter Straßen-, Brücken und Wasserbau bei der Stadtverwaltung Sondershausen.