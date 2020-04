Hoffnungsleuchten am Karfreitag in Bad Frankenhausen

Die Firma Licht-produktiv ruft in Kooperation mit der Stadt Bad Frankenhausen die Aktion „#Hoffnungsleuchten“ am stillen Karfreitag ins Leben. Das Panorama-Museum in Bad Frankenhausen wird am 10. April von 20.15 bis 23 Uhr beleuchtet, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Motto am Karfreitagabend: „Bleib Zuhause, schau aus deinem Fenster, geh auf deinen Balkon und halte für einen Moment Inne!“

„Wir möchten in dieser hektischen, ungewissen Zeit mit dem Hoffnungsleuchten symbolisch ein Zeichen des Zusammenhalts setzen. Nur gemeinsam meistern wir diese Krise. Wir wünschen uns, so vielen Menschen wie möglich, für ein paar Stunden einen schönen Moment bescheren zu können“, sagt Inhaber Nico Bruder von Licht-produktiv.