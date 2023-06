Hohe Schrecke: Auf der Suche nach Waldorchideen

Beichlingen. Eine Wanderung in der Hohen Schrecke soll den Blick auf die Waldorchideen lenken.

Mit der zertifizierten Natur- und Landschaftsführerin Sabine Vogt aus Beichlingen können sich Interessierte an diesem Donnerstag, den 6. Juni, auf die Suche nach Waldorchideen begeben. Neben verschiedene Orchideenarten soll bei der zwei- bis dreistündigen Wanderung auch nach anderen Schönheiten des Waldes Ausschau gehalten werden. Die Strecke ist etwa fünf bis sechs Kilometer lang. Treffpunkt ist 16 Uhr am Wanderparkplatz in Beichlingen.

Der Unkostenbeitrag pro Person beträgt acht Euro. Mitzubringen sind: wetterfeste Kleidung und Schuhe. Die Gäste sollten zudem an einen Zeckenschutz denken und ausreichend Getränke parat haben. Dafür erwartet sie Wissenswertes um die Waldflora und wohltuende Ruhe.

Anmeldung bei der Natur- und Landschaftsführerin Sabine Vogt per E-Mail: abine.vogt69@gmx.de