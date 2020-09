Hohe Schrecke: Wanderung am Tag der Einheit

Braunsroda. Eine geführte Wanderung durch das landschaftliche herrliche Gebiet bis Hauteroda bietet der Hohe-Schrecke-Verein Interessierten am 3. Oktober an.

Der Hohe-Schrecke-Verein bietet am 3. Oktober eine 13 Kilometer lange Wanderung durch die Hohe Schrecke über den Enzian-Wiesenweg, vorbei an der Hängeseilbrücke bis nach Hauteroda an. Treffpunkt ist der Wanderparkplatz in Braunsroda. In Hauteroda erwartet die Gäste ab 13 Uhr ein regionales Mittagsangebot durch Feuerwehr und Heimatverein. Anmeldung über Telefon: 034672/6 98 07.