Hohe-Schrecke-Wanderungen: Die Kraft der Natur spüren

Hohe Schrecke. Mit Landschaftsführern in der Hohen Schrecke unterwegs. Thematische Wanderungen im Dezember geplant.

In der Weihnachtszeit bietet der Verein Hohe Schrecke – Alter Wald mit Zukunft drei besondere Wanderungen in der Hohen Schrecke an. Das teilt die Touristinformation Roßleben-Wiehe mit.

Los geht es mit einer Nikolauswanderung bereits am Samstag, 3. Dezember. Landschaftsführerin Sabine Vogt leitet die Wanderung von Beichlingen nach Braunsroda. Diese dauert etwa sechs Stunden bei einer Strecke von rund 20 Kilometern. Die Teilnehmer erwarten naturbelassene Wege, ein Besuch der Hängeseilbrücke, Wissenswertes über den Wald und die Geschichte der Region, eventuell eine Kaffeepause im Gutshof von Bismarck und eine entspannte Rückfahrt im Bus. Treffpunkt ist am 3. Dezember, 8.30 Uhr, am Wanderparkplatz Beichlingen. Kosten: 22 Euro mit Rückfahrt. Eine Anmeldung per E-Mail ist notwendig: sabine.vogt69@gmx.de.

Anlässlich des Weihnachtsmarktes auf dem Gutshof Braunsroda wird es ebenfalls am Samstag, 3. Dezember, eine geführte Wanderung in der Hohen Schrecke geben. Treffpunkt ist 10.30 Uhr am oberen Tor des Gutshof von Bismarck.

Eine thematische Wanderung widmet sich ebenfalls am Samstag, 3. Dezember, dem Thema „Kraft der Natur – Die Natur als ‚Lebewesen’ betrachten“. Landschaftsführer Tobias Erdmann zeigt eine Natur, die sich im ständigen Wandel befindet. „Was heute noch zierlich und klein, wird morgen bereits eine kräftige Pflanze sein. Was heute alt und groß, wird sich in Zukunft wieder in eine Krume des Bodens verwandeln.“, so Erdmann. In kleinen Wahrnehmungsübungen können die Teilnehmer die Natur beobachten und an vielen Beispielen dem Rhythmus der Natur folgen. Treffpunkt ist um 10 Uhr der Wanderparkplatz Hauteroda an der Bushaltestelle, zur Weiterfahrt zum Haus auf dem Berg. Gebühr: 12 Euro Erwachsene, Kinder 6 bis 11 Jahre 6 Euro. Anmeldung erforderlich unter der Tel.: 0174/6 39 00 86 oder per E-Mail an: naturerlebnis@napaetour.de.