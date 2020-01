Illegale Müllentsorgung in Roßleben.

Illegale Müllhalde im Gewerbegebiet

Immer wieder werde das Industriegebiet in Roßleben als Müllhalde genutzt, hat Ingelore Wendt bemerkt. Hinter den Werkstätten sei jeden Tag neuer Müll zu entdecken. Die Verursacher werden selten ermittelt, bedauert regelmäßig die Kreisverwaltung, die auch für die Entsorgung zuständig ist. Hinweise nimmt die Umweltbehörde entgegen unter 03632/ 74 13 31 oder per Email an umweltamt@kyffhaeuser.de.