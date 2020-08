Immer mehr junge Familien suchen Bauplätze im Kyffhäuserkreis

Kyffhäuserkreis. Der Mangel an Grundstücken für neue Eigenheime setzt Kommunen in der Region unter Druck.

Junge Familien zieht es in den ländlichen Kyffhäuserkreis. Oder die jungen Menschen bleiben häufiger gleich hier, wenn sie eine Familie gründen wollen. Diese Trends bestätigt auch die Kreisverwaltung vom Kyffhäuserkreis auf Nachfrage: Sie wollen in der Region bleiben – aber nicht im elterlichen Heim, sondern mit eigenem Nachwuchs im eigenen Haus. Das lasse sich daraus ablesen, dass mit dem Zuwachs an Geburten im Kyffhäuserkreis in den zurückliegenden Jahren auch Nachfrage nach den familientauglichen Immobilien zunahm.