Georg Müller (3. von links) und Gerhard Hillwig (rechts) haben in Bad Frankenhausen gemeinsam eine kleine Schnapsbrennerei gegründet. Zum Weihnachtsmarkt am Samstag wollen sie erstmals öffentlich ihre Tür öffnen. Am Dienstag statteten Bürgermeister Matthias Strejc, Kurdirektorin Katja Rudolph, Citymanagerin Vanessa Ernst und Dr. Ulrich Hahnemann vom Regionalmuseum der Stadt der zweiköpfigen Brenngemeinschaft ihren Besuch ab.