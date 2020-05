Baustelle am Helbeeck in Greußen wegen grundhaftem Ausbau der Neustadt.

Verkehrseinschränkungen in vielen Orten im Kyffhäuserkreis wegen der Verlegung von Kabeln der Telekom.

In Ebeleben und Göllingen werden neue Brücken gebaut

Aktuelle Verkehrshinweise im Kyffhäuserkreis:

Badra: Wegen Rohrverlegearbeiten ist die Landstraße 1040 zwischen Badra und Kelbra halbseitig gesperrt. Es gibt eine Ampelregelung.

Borxleben: Zwischen Borxleben und Kachstedt kommt es aufgrund von Kabelverlegungen zeitweise zu Behinderungen. Die Befahrbarkeit für Radfahrer ist gewährleistet.

Ebeleben: Bau einer neuen Brücke über die Helbe. Verkehr wird mit Ampel über Behelfsbrücke geführt bis Ende des Jahres.

Friedrichsrode: Bohrpfahlgründung am Ortsausgang an der Landstraße 1016. Die Bauarbeiten führen zu Verkehrseinschränkungen. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Mitte des Jahres an.

Greußen: Bauarbeiten im Abschnitt Neustadt mit Vollsperrung ab ehemaligen Kulturhaus bis Steinweg bis Ende Juli. Aktivierung Bauarbeiten im Bauabschnitt Steinweg in Richtung Engstelle zur Bundesstraße 4 mit halbseitiger Fahrbahnsperrung und Ampelregelung. Vom 2. bis 12. Juni ist die K 7 von Greußen nach Grüningen noch einmal vollgesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Ottenhäuser Straße.



Greußen/Grüningen: Kabelverlegung für die Telekom in beiden Ortslagen bis Anfang Juni.

Göllingen: Bauarbeiten am „Weg in die Steinzeit“ zwischen Göllingen und Seega. Der Baustellenbereich wird örtlich abgesichert.

Göllingen: Wegen der Baumaßnahme Wipperbrücke am Ortsausgang ist diese voraussichtlich bis 30. August für den Straßenverkehr gesperrt. Die Umleitung wird ab Rottleben über Bendeleben, Hachelbich nach Göllingen ausgeschildert.

Heldrungen: Es gibt Verkehrseinschränkungen wegen Trassenverlegung entlang der Landstraße 3086 ab Gewerbegebiet „An der Schmücke“ Heldrungen bis Bahnhof Heldrungen und in Richtung Oldisleben, Seehausen sowie bis Bad Frankenhausen.

Roßleben-Wiehe: Kabelverlegung für Deutsche Telekom in den Ortslagen Roßleben, Wiehe und Richtung Donndorf bis Mühle. Aufgrund der Verlegearbeiten kommt es bis voraussichtlich bis Anfang Juni in den Ortslagen zu Einschränkungen, die örtlich mit und ohne Ampel abgesichert werden.

Roßleben-Wiehe: Einschränkungen bis 5. Juli durch die Umrüstung der Straßenbeleuchtung im Bereich Wiehe und ehemaligen Ortsteilen.

Schönfeld: Arbeiten an der Ortsumgehung Schönfeld/Ringleben. Straße zwischen Ringleben und Ichstedt gesperrt. Umleitung nach Ichstedt über Borxleben.

Westerengel: Noch bis voraussichtlich 15. Mai gibt es Behinderungen wegen Kabelverlegung in der Ortslage. Auch in Greußen und Grüningen gibt es im selben Zeitraum bis Mitte Mai wegen solcher Arbeiten Behinderungen für den Straßenverkehr.

Quelle: Landratsamt Kyffhäuserkreis