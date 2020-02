In Sondershausen schließt das einzige Krematorium im Kreis

Zuletzt lag das Minus für das städtische Krematorium bei 40.000 Euro im Jahr. Schon in den Vorjahren hatte die Stadt immer wieder finanziell zuschießen müssen, um den Betrieb aufrecht zu erhalten. Die Zahl der Einäscherungen ging kontinuierlich zurück. Im vergangenen Jahr waren es nur noch 600 gewesen, erklärte Sondershausens Bürgermeister Steffen Grimm (parteilos). Nach der Sanierung der Anlage vor 20 Jahren seien es 2600 Einäscherungen im Jahr gewesen, erinnert sich Joachim Kreyer im Werkausschuss des Bauhofs.

Neben wirtschaftlichen Problemen erfüllte die Anlage auch die Umweltauflagen nicht mehr. Nur noch mit Sondergenehmigung laufe der Betrieb derzeit, erklärte der Leiter des Fachbereichs Bau, Karsten Kleinschmidt. Ende März läuft die Genehmigung der Kreisbehörde aus. Um die Immissionsrichtwerte einzuhalten, seien erhebliche Investitionen in die Anlage notwendig.

Ofen erreicht Betriebstemperatur kaum noch

Die geringe Auslastung habe auch hiermit zu tun, erläuterte Detlef Schulze, der Chef des Bauhofs. Der Ofen habe nicht mehr die notwendigen Temperaturen erreicht. Nur noch an zwei Tagen in der Woche habe man aktuell Einäscherungen vorgenommen, um die erforderlichen Betriebstemperaturen zu erreichen. Das sei für immer mehr Bestatter zu selten gewesen. Auch bei den Kosten konnte das städtische Krematorium mit den privaten Anbietern nicht mithalten.

Am Donnerstag empfahl deshalb der Werkausschuss des Bauhofs die Schließung des Krematoriums, dem letzten im Kyffhäuserkreis. Der Hauptausschuss wird am 5. März dazu tagen. Zum 1. April soll das Krematorium schließen.

Arbeitsplätze werden nicht verloren gehen, erklärte Kleinschmidt. Der Mitarbeiter des Krematoriums solle anschließend wieder im Bauhof arbeiten.

Kühlzellen bleiben erhalten

Mit den Bestattern wird nach Auskunft der Stadt in den kommenden Wochen nach Lösungen gesucht. Im Gebäude auf dem Hauptfriedhof befinden sich auch die Kühlzellen für die Toten. Sie werden von den Bestattern genutzt und sollen auch weiterhin im Gebäude bleiben. Die verschiedenen Bereiche lassen sich problemlos voneinander trennen, so dass die Kühlung von Leichnamen vor Erdbestattungen oder einer Trauerfeier am offenen Sarg auch weiterhin in Sondershausen möglich sein werden, erläuterte der Leiter des Fachbereichs Bau der Stadtverwaltung.

Die Sondershäuser werden sich auf dem Hauptfriedhof überdies auf weitere Einschränkungen einstellen müssen. Die Stadt werde die Trauerhalle sanieren, kündigte Karsten Kleinschmidt an. Seit Jahren bemüht man sich bereits darum. Noch in diesem Jahr solle im Innenbereich alles erneuert werden – von der Bestuhlung bis zur Farbgebung, so Kleinschmidt. Auch der Zugang zum Gebäude werde versetzt, vom Glockenturm zur Giebelseite des Gebäudes. Derzeit würden die Ausschreibungen abgestimmt. Der Baubeginn steht noch nicht genau fest. Bis zum Herbst hofft man, die Sanierung abgeschlossen zu haben.

Während der Bauzeit könne die Trauerhalle nicht genutzt werden, so Kleinschmidt. Trauergesellschaften bleibe in dieser Zeit nur, in die städtischen Trauerhallen in den Stadtteilen Jecha, Bebra oder Stockhausen auszuweichen. Für kleinere Trauerfeiern stehe aber weiterhin der Angehörigenraum neben der Trauerhalle auf dem Hauptfriedhof zur Verfügung. Dieser war bereits umgestaltet worden.