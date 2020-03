Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Internetkurs zur Krisenkommunikation

Einen Internetkurs zu „Kommunikation in Zeiten der Krise“ bietet die Volkshochschule des Kyffhäuserkreises am heutigen Montagabend. In der Video-Lehrstunde erklärt Dirk von Gehlen, Leiter der SocialMedia/Innovations-Abteilung der Süddeutschen Zeitung erklärt am Beispiel der Corona-Pandemie, wie Kommunikation in Zeiten der Krise schnell in völlig verschiedene Richtungen laufen kann – und was das für Folgen hat. Er erklärt die Mechanismen und konkreten Konsequenzen von Kommunikation – und warum Menschen sich manchmal so leicht täuschen lassen. Zu verfolgen ist diese Veranstaltung kostenfrei ab 19:30 Uhr unter folgendem Link: https://zoom.us/j/270683700