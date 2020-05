Investition in Kliniken in Sondershausen und Bad Frankenhausen

Investition in Kliniken in Sondershausen und Bad Frankenhausen

Rund 100 neue Betten seien in den Kliniken in Sondershausen, Bad Frankenhausen und Sömmerda in Betrieb genommen worden. Die neuen elektrischen Betten würden den Patienten eine vereinfachte elektronische Bedienung, eine mobilitätsfördernde Seitensicherung sowie individuellere Komforteinstellungen, wie zum Beispiel eine Bettenverlängerung, bieten, heißt es in der Mitteilung. Pflegern ermöglichen die neuen Betten rückenschonende Einstellungen unter anderem beim Transport.