Irrgarten und Wasserspielplatz auf dem Possen

Die ersten Strohballen stehen bereits auf der Wiese in der Nähe des Puppentheaters. „Die Idee zum Wasserspielplatz in einem Labyrinth kam mir mit dem Spielplatz aus Strohballen, den die Kinder gut annehmen", so Betreiber Philipp Jahn. Für Dienstagnachmittag rechnet er mit einer weiteren Lieferung an Strohballen. Diese möchte er zu einem Labyrinth mit Gängen aufstellen. „Es wird wie eine Arena für Paint Ball“, so Jahn.

