Jeden Tag ein bisschen Sport

Täglich geht es raus in den Wald. Mindestens einmal pro Woche treibt jede Gruppe vom Evangelischen Kindergarten Arche Noah“ in Großfurra in der benachbarten Turnhalle einen ganzen Vormittag Sport. Fahrradtraining oder Schwimmen stehen in der warmen Jahreszeit regelmäßig auf dem Programm. „Und fürs Herumtollen zwischendurch haben wir in jedem Gruppenraum extra viel Platz geschaffen“, rundet Leiterin Sandra Zornemann ihre Beschreibung des bewegungsfördernden Konzepts in der Großfurraer Einrichtung ab.

Die habe eine Jury beim Landessportbund (LSB) Thüringen so überzeugt, dass sie der Kindertagesstätte das Zertifikat „Bewegungsfreundlicher Kindergarten“ mit Höchstpunktzahl zuerkannte, berichtet sie. Am Freitag erhielt der Kindergarten die Urkunde über den Titel, mit dem er sich als einer von derzeit nur 15 Einrichtungen in ganz Thüringen schmücken darf. Das Zertifikat gilt bis 2024. Bis dahin kann jeder Besucher des Kindergartens gleich am Eingang lesen, dass hier Bewegung bei den Kindern besonders gefördert wird. Die Tafel mit dem Titel bracht Pierre Müller, Bereichsleiter Sportjugend beim LSB am Freitag nach Großfurra. Gepunktet habe der Großfurraer Kindergarten unter anderem durch die seit Jahren bestehende Kooperation mit dem Volleyballverein Großfurra, so Müller. Christoph Threbank und einer seiner Sportfreunde leiten einmal pro Woche eine Kindergartengruppe bei Sportspielen in der Turnhalle an. Das übernimmt während der übrigen Zeit meist Erzieherin Kerstin Nebelung, die einen Übungsleiterschein besitzt – ein weiterer Punkt, den der LSB vergeben hat. „Viele unserer Kinder können schon schwimmen, weil wir im Sommer regelmäßig Kurse im Schwimmbad durchführen. Dort werden sogar häufig Seepferdchen vergeben“, zählt Sandra Zornemann weiter auf. Im Moment trainiert Kerstin Nebelung mit den Kindern so oft es geht das Fahrradfahren.