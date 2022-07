Job und häusliche Pflege vereinbaren

Viele Familien pflegen ihre Angehörigen zu Hause. Beratung rund um den Wiedereinstieg ins Berufsleben gibt es am 5. Juli im Haus der Generationen in Nordhausen.

Nordhausen. Eine Beratung für pflegende Angehörige wird in Nordhausen angeboten.

Wenn in der Familie plötzlich ein Pflegefall eintritt, stehen Beschäftigte vor einer ganzen Reihe von offenen Fragen. Wie kann ich die häusliche Pflege mit meinem Job vereinbaren? Muss ich sogar meine Arbeit unterbrechen oder aufgeben? Welche gesetzlichen Freistellungsmöglichkeiten gibt es? Damit nach der Unterbrechung der Arbeitstätigkeit der Wiedereinstieg in den Beruf schnell und unkompliziert gelingt, bieten Arbeitsagentur, Jobcenter, Pflegestützpunkt und die Pflegeberatung der AOK plus ihre Beratung an.

Die nächste Informationsveranstaltung zum Thema „Pflegende Angehörige und die Vereinbarkeit von Sorgearbeit und Beruf“ findet am 5. Juli von 10 bis 12 Uhr im Haus der Generationen, Hohensteiner Straße 17, in Nordhausen statt.