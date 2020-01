Jubiläumskonzert im Riesensaal

Auf die Goldberg-Variationen von Johann Sebastian Bach, ein abendfüllendes Klavierwerk, können sich Musikfreunde bei der Jubiläumsveranstaltung in der Reihe der Liszt-Konzerte freuen. Musikprofessor Hardy Rittner aus Freyburg wird beim 20. Konzert am 20. März 2020 den Liszt-Flügel aus dem Jahr 1875 im Riesensaal von Schloss Sondershausen zum Klingen bringen. Das von der Stadtverwaltung Sondershausen veranstaltet musikalische Erlebnis beginnt um 19:30 Uhr.

Bereits 2016 hat der Pianist Rittner in Sondershausen konzertiert und sich in der Vorbereitung auf die Veranstaltung sehr gut an das hiesige Instrument erinnert, das sich ideal zur Umsetzung seiner Programmidee eignet. Wie er in seinem Programmvorschlag mitteilt, ist er im Zuge seiner Hochschul- und Publikationstätigkeit darauf gestoßen, wie man im 19. Jahrhundert Klavierwerke von J. S. Bach gedacht und gespielt hat: besonders cantabel und unter Hervorhebung zahlreicher verdeckter melodischer Strukturen, was ausgesprochen schön klingt, heute aber vergessen ist. Das Besondere dabei ist die Interpretation in der Spielweise des 19. Jahrhunderts, der der Liszt-Flügel sehr entgegen kommt Unter diesem Aspekt hat Hardy Rittner die Goldberg-Variationen, ein Stück das einige berühmte Pianisten in der Vergangenheit bereits inspiriert hat, für das Jubiläumskonzert in Sondershausen ausgewählt.

Die Reihe der Liszt-Konzerte hat die Stadt Sonderhausen im Jahr 2012 nach den Jubiläumskonzerten des Jahres 2011 – die Musikwelt feierte den 200. Geburtstag des Pianisten und Komponisten Franz Liszt – aufgenommen. Im Mittelpunkt der Veranstaltungen steht der Sondershäuser Liszt-Flügel, der bereits eine ganze Reihe von namhaften Pianisten in den letzten Jahren begeistert hat.

Musikfreunde sollten sich diesen interessanten Jubiläums-Klavierabend nicht entgehen lassen und sich rechtzeitig ihre Konzertkarte im Vorverkauf in der Tourist-Info Sondershausen sichern. Das geht auch telefonisch unter der Nummer (03632) 78 81 11.