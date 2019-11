Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jugendklub soll saniert werden

Auf seiner zweiten Sitzung dieser Wahlperiode konnte Ortsteilbürgermeister Andreas Fritsch verkünden, dass die Stadt Sondershausen plant, im Vermögenshaushalt für 2020 Gelder für die weitere Sanierung des Jugendklubs einzustellen. „Das Dach muss dringend repariert werden und am Vordach sind Holzbalken zu wechseln“, erklärt Fritsch. Da der Raum nur durch zwei Elektroheizkörper beheizt werden kann, soll die Zimmerdecke gedämmt werden, um Heizkosten zu sparen. Einen Wasser- und Abwasseranschluss gibt es für das kleine Gebäude weiterhin nicht. Darum schlägt Fritsch für die Zukunft die Anschaffung einer mobilen Toilettenanlage vor.

Nachdem nach einem Wasserschaden die Toiletten im Dorfgemeinschaftshaus repariert sind, steht auch der Ausrichtung der Kirmes am kommenden Wochenende nichts mehr im Weg. „Leider konnte das Parkett im Saal noch nicht saniert werden“, bedauert Fritsch. Dieses Jahr finanzierte die Stadt zumindest schon neue Fenster für das Haus. Ein Ärgernis ist die Heizsituation in der kleinen Gaststube. Sie ist nicht an die vorhandene Zentralheizung angeschlossen, so dass bei Familienfeiern die Gäste Brennholz mitbringen müssen.

Der Ortschaftsrat beschloss auch die Verteilung von 750 Euro, welche die Stadt für die Kulturarbeit der 150-Einwohner-Gemeinde zur Verfügung stellt. Feuerwehr-, Traktoren-, Heimat- und Kirmesverein erhalten jeweils 100 Euro. Der Rest wird für die Anschaffung von Bierzeltgarnituren verwendet.