Sondershausen. Ab Mitte Februar soll der Treffpunkt in der Sondershäuser Wezelstraße mindestens zweimal pro Woche an Nachmittagen offen sein

Jugendliche richten Innenstadtklub selbst ein

Viel Raum für eigene Ideen lassen die noch weißen Wände im neuen Jugendklub für die Sondershäuser Innenstadt an der Ecke Burgstraße/Wezelstraße. Seit Jahresbeginn treffen sich hier jeden Dienstagnachmittag sechs bis sieben Jugendliche mit Stadtjugendpfleger Andy Flehmig um die Räume nach eigenen Vorstellungen zu gestalten und einzurichten. „Wir wollen den jungen Leuten hier nicht einfach etwas vor die Nase setzen“, stellt Flehmig klar.

Die Stadt stellt die drei Räume in einem ehemaligen Ladenlokal in der Seitenstraße vom Boulevard, das der Wippertal Wohnungsbaugesellschaft zu Verfügung, stiftet Einrichtungsgegenstände und stellt Material und Farben zur Verfügung. Damit sollen sich die Jugendlichen ihren Treffpunkt auf 90 Quadratmetern Fläche so gestalten, wie er ihnen gefällt. Franziska (12) und Leni (10) setzen gerade ihre Vorstellung von einem coolen Schriftzug an einer der leeren Wände in einem Raum um, der künftig zum gemütlichen Abhängen einladen soll. Dafür stehen dort auch schon bequeme Sessel bereit.

Im großen Raum steht ein großer Tisch mit Stühlen drumherum, an dem sich die jungen Klubgestalter jetzt schon regelmäßig niederlassen, um ihre Ideen zu besprechen. „Im Moment überlegen wir, wie wir die Einrichtung eigentlich nennen wollen“, berichtet Flehmig. „Auch das sollen die künftigen Nutzer des Klubs selbst entscheiden. Es gibt ein paar Vorschläge, demnächst werden wir in einer großen Runde abstimmen.“

Spätestens Mitte Februar soll der Jugendtreff fertig eingerichtet sein und dann mindestens zweimal pro Woche an Nachmittagen offen stehen. Flehmig wird die Jugendlichen dort zunächst noch betreuen. Das soll aber nicht von Dauer sein. „Mal sehen, wie es sich entwickelt. Ich könnte mir vorstellen, dass ältere Jugendliche hier in Zukunft selbst Verantwortung übernehmen und Veranstaltungen in eigener Regie anbieten.“ Möglichkeiten bieten die Klubräume reichlich. Hier steht sogar eine kleine Küche zur Verfügung.