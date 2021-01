Nathalie Kolditz, stellvertretende Hausleiterin und Familienlotsin vom Jugend- und Schülertreff (JuST) in Sondershausen, hilft Lucio (10) bei den Hausaufgaben.

Jugendtreffs in Sondershausen bieten Homeschooling an

„Als Jugendhilfeeinrichtung wollen wir auch wirklich Hilfe leisten und nicht nur Freizeitaktivitäten gestalten“, sagt Nathalie Kolditz, stellvertretende Hausleiterin und Familienlotsin vom Jugend- und Schülertreff (Just) in Sondershausen. Die sei der Hauptgrund für das Homeschooling-Angebot, das es seit Anfang dieser Woche in der Einrichtung gibt. So hätten 20 Kinder und Jugendliche pro Woche – also immer feste Gruppen – die Möglichkeit, die Hilfe der pädagogischen Fachkräfte und Mitarbeiterinnen bei der Erledigung der Hausaufgaben in Anspruch zu nehmen. Auch im Hasenholz-Östertal-Centrum (HOC) können jetzt Schüler in kleinen Gruppen unter Aufsicht von Betreuern gemeinsam Schulaufgaben erledigen. Dafür gibt es täglich zwischen neun und zwölf Uhr Gelegenheit, wie die Quartiersmanagerinnen vom Hasenholz-Östertal, Katrin Sieber und Susanne Stadermann, mitteilen.

Mund-Nasen-Schutz ist Bedingung

Die Anzahl der Kinder ist begrenzt, um den Hygiene- und Abstandsbestimmungen gerecht zu werden. Wobei sich auch nicht alle für eine Woche angemeldeten Kinder jeden Tag im Just aufhalten würden, erklärte Kolditz. Auch bestehe während des Aufenthalts in der Einrichtung die Pflicht zum Tragen eines Mund- und Nasenschutzes. Letzteres sei eine Voraussetzung gewesen, um das Just überhaupt öffnen zu dürfen. Und dies auch nur, weil es sich um eine Jugendhilfeeinrichtung handelt, erklärte Nathalie Kolditz.

Das Homeschooling wird in der Zeit von 9 bis 12 Uhr angeboten. Der Vormittag wurde favorisiert, damit die Kinder ihren gewohnten Rhythmus haben und ihnen nach der Zeit des Homeschoolings der Übergang in den normalen Schulalltag nicht so schwer fällt.

Es sind noch Plätze frei

Für diese und auch die folgenden Wochen sind Plätze frei. Anmeldungen sind telefonisch möglich unter: 03632/ 78 26 37 oder 0162/ 1899 520. In der Zeit von 12 bis 13 Uhr ist der Jugend- und Schülertreff jeweils geschlossen. Von 13 bis 17 Uhr können angemeldete Kinder und Jugendliche dann die Freizeitangebote der Einrichtung nutzen. „Wir haben viele Kreativ- und Bewegungsangebote“, betonte Kolditz. Auch die würden natürlich nur im Rahmen des Hygienekonzepts stattfinden.

„Bei der Dauer Homeschoolings sind wir fexibel“, sagt sie stellvertretende Hausleiterin. Man wisse ja nicht, wie lange der Lockdown noch anhält. Erst, wenn in den Schulen wieder vollumfänglich unterrichtet wird, kehrt man im Just wieder zu der altbewährten Hausaufgabenbetreuung in den Nachmittagsstunden zurück.

Bislang habe es seitens der Eltern schon viele Anfragen sowie eine Anmeldung gegeben. „Es läuft aber gerade erst an“, so Nathalie Kolditz.