Foto: Henning Most / Archiv

In verschiedenen Besetzungen sind die Loh-Orchester-Musikern im Rahmen der Kammerkonzertreihe regelmäßig in der Cruciskirche Sondershausen zu erleben.

Kammerkonzert in der Sondershäuser Cruciskirche

Sondershausen. Die Loh-Orchester-Musiker holen am 4. Juni das abgesagte 3. Kammerkonzert der Spielzeit nach.

Das dritte Kammerkonzert des Loh-Orchesters ist am Sonntag, 4. Juni, zu erleben. Im März war der Auftritt wegen Krankheit abgesagt worden Nun spielen die Musiker ab 18 Uhr im Bürgerzentrum Cruciskirche. Neben der Ouvertüre zu Rossinis „Il barbiere di Siviglia“ in einer Fassung für kleines Ensemble erklingen zwei Meisterwerke der klassischen Kammermusik. Mozart lotete in seinem Oboenquartett alle musikalischen und spieltechnischen Möglichkeiten aus, erprobte den gesamten Tonumfang der Instrumente. Fast schon eine Sinfonie ist Ludwig van Beethovens Septett op. 20 für Bläser und Streicher, die im Zusammenspiel annähernd orchestrale Klangerlebnisse zaubern.

Karten: 17 Euro, ermäßigt zwölf Euro