Kapitulation mit einer Windel am Gehstock

Im April 1945 standen die Amerikaner auch vor Sondershausen. Es gab nicht mehr viele Truppen der 11. Armee der Wehrmacht, aber deren Befehlshaber, General Hitzfeld, war gewillt, sich den amerikanischen Truppen entgegenzustellen. In die fast leere Kaserne der Garnison Sondershausen war im Februar die Heeres-Unteroffiziersschule der Panzeraufklärer Sternberg eingezogen. Kommandeur war Hauptmann Karst.

Der schickte seine fünf Kompanien zur Rundumverteidigung aus. 800 Mann sperrten Graß, Windleite und Gut Schersen ab. Karst hatte seinen Gefechtsstand im Chausseehaus Schersen (heute: Tierheim). Der Volkssturm errichtetet mit Hitlerjungen Straßensperren. Stadtkommandant Oberstleutnant Placher bezog sein Quartier im Hause von Superintendent Hartz.

Die Air Force der US-Army (USAAF) unter Major General Anderson gab für den 8. April den Befehl zur Bombardierung Sondershausens. Laut USAAF-Chronik galt der Angriff auf Sonderhausen einem befindlichen Nachrichtenzentrum. Es lag nicht in der Stadt, sondern in den Wäldern der Hainleite. Als gegen 17 Uhr zwei Flugzeuge über der Stadt kreisten, wurden sie von Volkssturmmännern der Schützengesellschaft aus dem Heimental beschossen. Gegen 18 Uhr erschienen vom Westen her die ersten Bomber über der Stadt und warfen ihre tödliche Last ab. Die Stadt wurde nicht übergeben.

Am 9. April, 19 Uhr, läuteten die Glocken Sturm. Die Amerikaner standen vor den Toren der Stadt. Sie beschossen die NSDAP-Aufbauschule an der Cruciskirche, das Fürstliche Landesseminar (heute: Wippertal) und das kleine Uhrengeschäft am Wippertor. Die Wippermühle brannte bereits. Panik brach unter den Menschen im dortigen Luftschutzkeller aus. Mit einer an einem Gehstock befestigten Windel schwenkend begab man sich auf die Straße. Der Beschuss hörte auf. Am 11. April 1945 traf Leutnant Col. Prince auf Superintendent Hartz im Ratskeller, der mit Hilfe des Englisch sprechenden Gastwirts Eichler über die Übergabe der Stadt verhandelte. Hartz, der Sondershausen mit einer weißen Fahne und einem Brief übergeben wollte, war zuvor bedroht worden. Stadtkommandant Placher hat erklärt, dass er im Falle der Kapitulation Hartz und dessen Familie an die Wand stellten müsste. Im Verlauf des Gesprächs im Ratskeller wurde der Fotograf Hoffmann aus der zerbombten Lohstraße zum neuen Bürgermeister ernannt. Der ehemalige Postsekretär und 1. Bürgermeister Krannich und Stellvertreter Otto wurden zwei Tage später verhaftet und in das Kriegsgefangenenlager Sennelager bei Paderborn transportiert.