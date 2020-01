Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Karneval in Greußen

Der Greußener Karnevalsclub Blau-Weiß steigt am Freitag, 7. Februar, in die Karnevalssaison ein. Los geht es mit der Veranstaltung „Greußen lacht – Karneval meet friends“ um 19.11 Uhr im Vereinsheim in Greußen. Die erste Abendveranstaltung ist am Samstag, 15. Februar, geplant. Weiberfasching wird am Donnerstag, 20. Februar, gefeiert. Am Samstag, 22. Februar, ist die nächste Abendveranstaltung. Alle Sitzungen beginnen um 20.11 Uhr. Kinderfasching wird am Sonntag, 23. Februar, um 15.11 Uhr. Auch Rosenmontag wird wieder gefeiert. In Greußen auf dem Marktplatz beginnt das Rosenmontagsspektakel pünktlich am 24. Februar um 11.11 Uhr. Um 20.11 Uhr am Rosenmontag wird dann VG-Fasching gefeiert. Der Rentnerfasching wird am Sonntag, 1. März, um 15.11 Uhr ausgerichtet. Und am 14. März wird es noch das große Männerballett-Turnier ausgerichtet. Beginn ist 20.11 Uhr im Vereinsheim.

Karten können bereits in Bettis Schlemmerland unter Telefon: 03636/70 00 25, erworben werden.