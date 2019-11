Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Karnevalisten zeigen das Beste aus 50 Jahren

Kaum hat die neuen Karnevalssaison begonnen, da lädt man in Ebeleben, so früh wie schon lange nicht mehr, zu den ersten Prunksitzungen ein. Am kommenden Wochenende feiert man mit zwei Sitzungen am Samstag und Sonntag, jeweils um 20 Uhr im Saal des Ratskellers, „50 Jahre ECV – Beenhusen Helau!“. Man möchte an diesen Abenden den Gästen das Beste aus den letzten fünf Jahrzehnten in 26 Programmpunkten nochmals auf der Bühne präsentieren.

Die Jubiläumsprunksitzungen werden ohne Elferrat abgehalten, Marco Bartsch und Annika Gast führen durch das Best-of-Programm. Bartsch, der heutige Sitzungspräsident, wird dabei nochmals seine erste Büttenrede halten. Als weitere Höhepunkte nennt Lars Nagl, Schriftführer des Ebelebener Carnevalsvereins, den Tanz der Sprithexen, den Bauarbeitertanz des Balletts ohne Namen oder den Dirndl-Tanz des Mutti-Balletts. „Und ich selber werde als Banker in der Bütt stehen“, sagt Lars Nagl, der im echten Leben wirklich Angestellter einer Sparkasse ist. Auch der gemeinsame Showtanz der 18 Mädchen aus der Jugend- und Prinzengarde wird gewiss für großen Applaus sorgen.

Das Repertoire, aus dem der heute 120-köpfige Verein schöpfen kann ist riesig. Allein an den Kostümen und Requisiten mangelt es mitunter, seitdem der alte Jugendklub nicht mehr als Kulissenfundus zur Verfügung steht. „So war leider eine Riesentorte von der Reise um die Welt unseres Schweineballetts nicht mehr vorhanden“, bedauert Nagl. Der 26-Jährige hatte seinen ersten Auftritt im Karneval erst im Jahr 2015. „Ich bin vorbelastet, meine Eltern waren schon Prinzenpaar“, so der einzige Tänzer im „Schweineballett“. Seine Tanzgruppe besteht seit 1982. Darin tanzen auch Sigrid Breitlauch, das erste Tanzmariechen des Vereins und auch Heidrun Ludwig, die Gründerin des Balletts ist noch aktiv.

Den Grundstein für das organisierte Faschingstreiben in der Helbe-Stadt legte man in der närrischen Zeit 1968/69, damals noch organisiert von der Feuerwehr in Zusammenarbeit mit dem Hohenebraer Karnevalsclub. Drei Jahre später, 1971, wurde der Ebelebener Carnevalsclub (E.C.C.) ins Leben gerufen. Gründungsmitglieder waren Hans-Joachim Büttner, Detlev Bohlien, Udo Kriese, Hiltraud Neuse, Albin Schulze, Reiner Steinmetz, Jürgen Töpfer, Ursula Ludwig und Hartmut Will. Erster Sitzungspräsident war Udo Kriese. Die Prunksitzungen des ECV werden traditionell im Ratskeller abgehalten. Als dieser Anfang der 1990er-Jahre wegen Bauarbeiten gesperrt war, wich man in die Schülergaststätte der Grundschule aus. Der Rathaussturm hat in Ebeleben keine Tradition.

Traditionell ist auch der Schlachtruf „Beenhusen Helau!“. Er wurde 1973 vom damaligen Sitzungspräsident Helmut Werner in Anlehnung an das Ebelebener Stadtwappen mit dem Bienenkorb erfunden. Mit den Titeln „In Beenhusens Gassen“, nach der Melodie „An der Nordsseeküste“, und dem Lied „Prost, Prost, Prösterchen“ schrieb Werner dem Verein auch zwei eigene Faschingshits.

Als erstes Ebelebener Prinzenpaar traten Wolfgang und Sigrid Kämmerer 1972 sowie zum 25. Jubiläum im Jahr 1996 auf. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Kämmerers erneut das Prinzenpaar darstellen, denn deren Namen werden bis zur ersten regulären Prunksitzung am 8. Februar 2020 geheim gehalten. Das Paar wird jedes Jahr von den Vereinsmitgliedern Eberhard Köth und Stefan Steuerwald ausgewählt. Die Umbenennung vom E.C.C. zum Ebelebener Carnevalsverein (ECV) erfolgte nach der Wende mit der Eintragung in das Vereinsregister.

Wurden die Prunksitzungen anfangs nur an einem Wochenende abgehalten, so feiert man heute an drei Wochenenden mit bis zu vier Prunksitzungen sowie den Senioren- und Kinderfaschingsfeiern.

In ihrem 50. Jahr wollen die Narren nicht nur zurückblicken, sie wollen mit einem Marktfasching auch ein neues Angebot unterbreiten. Am Sonntag, dem 16. Februar 2020 werden 20 Verein umliegender Orte mit jeweils ein bis zwei Auftritten das Open-Air-Programm bestreiten.

Sitzungstermine: 15. November: 1. Jubiläumsprunksitzung, 16. November: 2. Jubiläumsprunksitzung, 1. Februar: Faschingsdisco, 8. Februar: 1. Prunksitzung, 9. Februar: Familienfasching, 15. Februar: 2. Prunksitzung, 16. Februar, 11 Uhr: Marktfasching, 21. Februar: 3. Prunksitzung, 22. Februar: 4. Prunksitzung, 23. Februar: Kinderfasching. Die Sitzungen beginnen jeweils 20 Uhr im Ratskeller Ebeleben.