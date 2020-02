Karnevalistisches Tanzturnier in Trebra

Das 13. Tanzturnier im karnevalistischen Tanzsport des TSV Greußen findet auf dem Saal in der ehemaligen Gaststätte "Zum Mönchtor" in Trebra statt. In den Kategorien Jugend, Junioren und Aktive werden die Besten ermittelt. Tänzer aus mehreren Vereinen werden an diesem Tag auf der Bühne zu sehen. Hier die Juniorengarde vom Gastgeber TSV 06 Greußen. (Archivbild)