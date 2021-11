Mietwohnung Mieten in Sondershausen steigen weiter

Sondershausen Mit Ausbruch der Pandemie wird der Immobilien- und Mietmarkt noch genauer beobachtet als zuvor. So sieht die Entwicklung aus.

In Sondershausen sind die Mieten der aktuell angebotenen 107 Wohnungen im Vergleich zu den Angeboten der Vorjahreswoche im Durchschnitt um 6,1 Prozent angestiegen. Dies ergibt eine Auswertung für mehr als 90% der Angebotsmieten und Angebotspreise in dieser Woche.

Sondershausen: Preisentwicklung von Mietimmobilien in Sondershausen

Unabhängig von der Wohnungsgröße müssen in Sondershausen mit Stand von heute 6,22 Euro pro Quadratmeter gezahlt werden.

In ganz Sondershausen sehen die Mietpreisveränderungen im Detail wie folgt aus:

Wohnungen unter 40 Quadratmeter: durchschnittlicher Angebotspreis diese Woche 6,90 Euro pro Quadratmeter, in der Vorjahreswoche 6,02 Euro (+14,5 %)

Wohnungen zwischen 40-60 Quadratmeter: durchschnittlich 6,17 Euro/Quadratmeter, Vorjahreswoche 5,88 Euro (+4,9 %)

Wohnungen zwischen 60-90 Quadratmeter: durchschnittlich 6,21 Euro/Quadratmeter, Vorjahreswoche 5,67 Euro (+9,6 %)

Wohnungen zwischen 90-120 Quadratmeter: durchschnittlich 5,79 Euro/Quadratmeter, Vorjahreswoche 6,27 Euro (-7,7 %)

Wohnungen größer als 120 Quadratmeter: durchschnittlich 7,08 Euro/Quadratmeter, Vorjahreswoche 4,52 Euro (+56,8 %)

Preise für Häuser steigen weiter

Vergleicht man diese Woche mit der vor einem Jahr, kommt man auf einen Preisunterschied von +62,3 Prozent: Durchschnittlich 1.475 Euro pro Quadratmeter werden für die Häuser in Sondershausen verlangt, die in dieser Woche im Angebot sind. Aber auch bei Häusern gibt es Unterschiede je nach Zustand und Alter:

Bestandshäuser im Durchschnitt: 1.188 Euro pro Quadratmeter (+49 %)

Neu gebaute Häuser (zurzeit nur 3 im Angebot): 3.349 Euro pro Quadratmeter

Sanierte Häuser im Durchschnitt: 1.399 Euro pro Quadratmeter (+0,1 %)

Wie entwickelt sich das Angebot an Miet- und Eigentumswohnungen?

So hat sich das Angebot an Miet- und Eigentumswohnungen innerhalb der vergangenen 12 Monate in Sondershausen entwickelt: