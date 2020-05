Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kindergärten in Sondershausen öffnen wieder

Im Kindergarten „Rasselbande“ in Oberspier werden ab Montag, 25. Mai, wieder alle Kinder betreut. In den Kindertagesstätten Bebraspatzen in Sondershausen-Bebra und bei den Mühlenstrolchen in Immenrode können Eltern ihre Kinder zwei Wochen am Stück betreuen lassen, anschließend müssen die Kinder allerdings wieder eine Woche zu Hause betreut werden. Das teilte die Stadtverwaltung Sondershausen am Mittwoch mit. In den anderen Einrichtungen der Stadt gelte aufgrund des erhöhten Platz- und Personalbedarfs durch die Vorschriften des Landes aufgrund der Corona-Pandemie ein wöchentliches Wechselmodell.

Die Stadt bemühe sich aber um weitere Optimierungen, so dass mehr Kinder gleichzeitig den Kindergarten besuchen können. In allen Einrichtungen bleibe es bei der Einschränkung der Öffnungszeit von 7.00 bis 15.30 Uhr.