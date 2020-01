Kindergärten sind Schwerpunkt bei Investitionen

„Das ist schon ordentlich, was in diesem Jahr investiert werden soll“, sagt der Sondershäuser Bürgermeister Steffen Grimm (pl) in Hinblick auf die Vorhaben in diesem Jahr. Ein Haushalt liege vor – laut Grimm seit vielen Jahren erstmals wieder fristgerecht auf den Weg gebracht – und der ließe auch Spielraum für Investitionen. So zum Beispiel für die Sanierung des Rathauses, die sich im großen und ganzen im zeitlichen Rahmen befinde. Historische Funde im Inneren des Gebäudes im vergangenen Jahr hätten zunächst zu einigen Verzögerungen geführt, was bei dem Umfang der Sanierungsarbeiten aber durchaus vorkommen könne. Geplant sei die Fertigstellung etwa Mitte nächsten Jahres. Noch in dieser Woche soll die Stahlkonstruktion für das Foliendach – an der momentan in einem Zelt auf dem Schwan-Parkplatz gearbeitet wird – mittels eines Krans an die dafür vorgesehene Stelle gehoben werden.

Als zweites Großprojekt stehe der Stadionneubau am Göldner an, der mit dem Abriss der Zuschauertribüne beginnen soll. Dafür entstünden Kosten in Höhe von rund 130.000 Euro. Auch sei geplant, in diesem Jahr mit der Errichtung des Neubaus eines Mehrzeck-Gebäudes zu beginnen.

Ebenfalls auf der Agenda steht die Sanierung des Carl-Corbach-Klubs. Hier seien neben dem Einbau eines Aufzugs auch Trockenbauarbeiten, die Erneuerung von Heizung und Sanitäranlagen, des Dachs sowie der Elektrischen Anlage vorgesehen. Da das Gebäude unter Denkmalschutz steht, bleiben die Strukturen erhalten. Der Einbau eines Lifts und die Schaffung eines barrierefreien Zugangs sei aber eine gute Lösung, das Objekt allen zugänglich zu machen. Im Haushalt seien dafür Mittel in Höhe von rund 1,3 Millionen Euro vorgesehen.

Einen weiteren Schwerpunkt setzt die Stadt Sondershausen bei der Sanierung von Kindergärten. In der Kindertagesstätte „Rasselbande“ in Oberspier sind ein Fassadenanstrich, die Erneuerung der Fußböden in drei Gruppenräumen sowie die Sanierung der Personaltoilette angedacht. In der Einrichtung seien bereits im vergangenen Jahr Schäden, die durch Feuchtigkeit entstanden, beseitigt worden, informierte Grimm. Etwa 20.000 Euro sollen für die Maßnahmen im Oberspierer Einrichtung in diesem Jahr investiert werden.

Eine neue Heizungsanlage im Wert von etwa 14.000 Euro und Arbeiten an der Fassade sind im Kindergarten in Stockhausen geplant. Es werde viel investiert in den Kindertagesstätten, so Grimm. So sei in einigen Einrichtungen auch noch die Aufwertung der Gruppenräume durch einen neuen Farbanstrich vorgesehen. Zumindest die Planung für eine anstehende Sanierung des Kindergartens „Anne Frank“ soll noch in diesem Jahr erfolgen. Die Erneuerung der Heizung, des Sanitärtraktes und der Elektroinstallation seien hier die Schwerpunkte.

Weitere rund 250.000 Euro sollen für Sanierung beziehungsweise das Aufstellen neuer, themenorientierter Spielgeräte auf Spielplätzen in Schernberg, Großfurra, Stockhausen, Östertal und dem Elisabeth-Platz investiert werden – ein Teil der Kosten über Förderprogramme. So handele es sich beim Thema des Schernberger Spielgerätes um die Landwirtschaft, in Stockhausen ist dies die Feuerwehr.

Geschätzte 800.000 Euro soll die Erweiterung der Skate-Arena in Sondershausen kosten, die über das Programm „soziale Stadt“ gefördert wird. Geplant sei, dass Gebäude um etwa ein Drittel zu vergrößern. Auch in die Erhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser in den Ortsteilen soll investiert werden. Die Entscheidung, ob es in diesem Jahr einen Weihnachtsmarkt an gewohnter Stelle oder auf dem Schlosshof geben wird, sei noch nicht gefallen. Es gäbe bei beiden Varianten ein Für und Wider. Zudem müsse für die auf dem Schlosshof erstmal eine Aufstellung der Kosten gemacht werden, informierte die Kulturmanagerin Sondershausens, Claudia Langhammer. Sie wirft aber schon einen Blick voraus auf das Pfingstwochenende, an dem in der Kreisstadt das Residenzfest gefeiert wird. Hier soll ein Auftritt der „Münchner Freiheit“ zu den Höhepunkten zählen. Ohne Eintritt, denn es „ist das Fest der Stadt für die Bürger“, betonte Claudia Langhammer.