Der Kindergarten „Abenteuerland“ in Hachelbich ist neu gestrichen. Das ist nicht das einzige Neue in der kommunalen Einrichtung. Es gibt auch eine neuen Leiter. Seit September kümmert sich Max Nöll mit einem Team aus vier Erzieherinnen und einem Erzieher um die Betreuung von 30 Mädchen und Jungen.

Und damit sich die Kinder wohlfühlen in ihrem Haus, hat die Gemeinde Kyffhäuserland gerade erst 82.000 Euro investiert. Der Betrag stammt aus dem Bundesinvestitionsprogramm zur Kinderbetreuungsfinanzierung 2020/21. Zehn Prozent Eigenanteil musste die Gemeinde beisteuern.

Mit dem Geld wurde das Dach neu eingedeckt. Auch die Fassade kam in die Kur. Der alte Putz bröckelte bereits ab. Die Fassade wurde komplett mit Dämmung versehen und anschließend frisch verputzt. Beim neuen Farbanstrich durften die Mitarbeiter der Kindertagesstätte sogar mitreden und bis auf ein paar kleine Änderungen segnete der Ortsteilrat den Vorschlag ab.

Auch im Kindergarten hat sich in diesem Jahr schon etwas getan. In der Zeit, als die Kindergärten in Deutschland aufgrund der Coronapandemie komplett geschlossen waren, hatten Erzieherinnen und Erzieher zu Pinsel und Farbe gegriffen und den Gruppenräumen einen neuen Farbanstrich verpasst.

Einige Eltern kümmerten sich derweil um Bäume und Sträucher auf dem Kindergartengelände und stutzten sie. Auch der Spielsand wurde ausgetauscht und die gesamte Außenanlage aufgehübscht. „Ich bin froh über die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde, dem Ortsteilrat und natürlich dem Elternbeirat. Das ist die Grundvoraussetzung, dass sich die Kinder hier wohlfühlen können“, sagt Kindergartenleiter Max Nöll.

Die neue Futterraufe steht direkt am Waldspielplatz erhalten. Foto: Max Nöll

Und die Gemeinde will weiter investieren im „Abenteuerland“ in Hachelbich. Die Sanitärräume für die Kinder im Erdgeschoss sollen umgestaltet werden. Im Hinblick auf die brandschutztechnische Ertüchtigung sollen die Türen modernisiert werden. Ein weiterer Augenmerk liegt auf Schallschutzdecken, um dem Lärmschutz in den Aufenthaltsräumen auf beiden Etagen gerecht zu werden.

Hinzu kommen noch weitere Malerarbeiten und die Elektrik. „Nach vorläufiger Kostenabschätzung soll sich die Investition auf 90.000 Euro für die gesamte Maßnahme belaufen. Davon bringt die Gemeinde zehn Prozent Eigenanteil auf“, sagt die Amtsleiterin Bau der Gemeinde Kyffhäuserland, Kerstin Scheper. Das Geld soll auch diesmal aus dem Topf des Bundesinvestitionsprogramm für Kindertagesstätten kommen. Ob der Antrag Erfolg hat, muss die Gemeinde noch abwarten.

Wieder stärker nutzen, möchte Max Nöll den Waldspielplatz. Das Gelände hatte die Gemeinde 2020 gekauft. Gemeinsam mit der Naturparkverwaltung Rottleben will man den Kindern hier Flora und Fauna nahe bringen. Einmal am Tag wandern die Mädchen und Jungen in den Wald, erzählt Max Nöll. Hier noch mehr Zeit zu verbringen, ist sein Ziel. Die Futterraufe und die Baumstämme für einen Sitzkreis, die die Naturparkverwaltung jüngst aufgestellt hat, seien ein Wunsch der Erzieher gewesen. Darüber habe man sich sehr gefreut und sei dankbar. „Die Kinder bringen voller Eifer die gesammelten Kastanien mit Hilfe von Rucksäcken oder Beuteln zur Futterraufe“, berichtet Max Nöll.