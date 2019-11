Sondershausen SondershausenDie Sanierung des Kindergartens „Anne Frank“ wird eines der großen Projekte der Stadt im kommenden Jahr. In der gestrigen Ausgabe haben wir von Kosten in Höhe von rund 825.000 ...

Kindergarten wird teurer

Die Sanierung des Kindergartens „Anne Frank“ wird eines der großen Projekte der Stadt im kommenden Jahr. In der gestrigen Ausgabe haben wir von Kosten in Höhe von rund 825.000 Euro berichtet. Das war nicht korrekt. Mareen Biedermann, Fachbereichsleiterin für Soziales, korrigierte und sprach von einer Planungssumme in Höhe von rund einer Million Euro.