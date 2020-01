Kinder turnen in bunter neuer Schaumstoffwelt

Grüne Bälle kullern durch die alte Sporthalle im Sondershäuser Borntal. Väter und Mütter rennen hinterher, auch ein paar der kleineren Kinder machen sich auf den Weg, die Bälle einzusammeln, die sie gerade geworfen haben. Das sollten eigentlich ihre Eltern machen. Aber Zweijährige haben ihren eigenen Kopf. Eileen Rotter leitet das Eltern-Kind-Turnen seit 2014 und kennt das schon.

Einmal in der Woche am Mittwoch turnt sie mit Kindern zwischen zwei und fünf Jahren und ihren Vätern oder Müttern. Die Kinder rennen durch die Halle, schlängeln sich durch den Standengparcours, laufen Bällen hinterher oder toben über die neue Bewegungslandschaft. Das sind bunte Schaumstoffteile mit einer Brücke, Stufen und Rutsche. Sie stammt aus einer Spende des Sondershäuser Soroptimisten Clubs. Genauso wie die neuen Gymnastikreifen und der Stangenparcours.

„Im vergangenen Jahren haben wir nach Projekten gesucht, die wir unterstützen können“, berichtet Esther Richter, die derzeit Präsidentin der Soroptimisten ist. „Die Idee mit dem gemeinsam Turnen von Kinder und Eltern hat uns sofort begeistert.“ Die Gruppe gehört zur Turnabteilung des SV Glückauf Sondershausen und bietet Kleinkindern altersgerechte Motorikübungen, vermittelt spielerisch den Umgang mit den Geräten und bietet einen Raum, in dem die Kinder frei miteinander spielen können.

Eine große Lobby aber haben die Kleinen nicht, an Wettkämpfen nehmen sie nicht teil, sagt Eileen Rotter. Ein Grund mehr für die Soroptimisten die junge Frau zu bei ihren Bemühungen, schon die Kleinen mit Bewegung und dem Miteinander in einem Verein heranzuführen, zu unterstützen, so Esther Richter. In diesem Jahr werde es deshalb auch eine weitere Spende geben. Die große Bewegungslandschaft soll es werden. Dafür werde man auch einen Förderantrag bei den Soroptimisten Deutschland stellen, sagt Esther Richter.

Die Soroptimisten sind eine weltweite Serviceorganisation berufstätiger Frauen, die sich gesellschaftliche engagieren. In Sondershausen hat der Club 22 Mitglieder, die regelmäßig für einen guten Zweck spenden sammeln.

Eltern-Kind-Turnen jeden Mittwoch 16 bis 17 Uhr in der Turnhalle des ehemaligen Gymnasiums im Sondershäuser Borntal