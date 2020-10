Erfreulich viel Publikum hatte am vergangenen Sonnabend den Weg ins Haus der Kunst zum Konzert des Loh-Orchesters gefunden. Das Programm, welches zwei Sinfonien von Joseph Haydn ankündigte, war ganz nach dem Geschmack aller Zuhörer.

Zu Beginn gab Generalmusikdirektor Michael Helmrath, der die Leitung des Abends innehatte, eine kurzweilige Einführung in Leben und Werk Haydns. Es erklang zunächst die Sinfonie Nr. 1 D-Dur, welche der Komponist am Anfang seiner Laufbahn als junger Kapellmeister geschrieben hatte. Viel Feuer legte Helmrath in das eröffnende Presto.

Ein graziöser Seitengedanke brachte nur kurzzeitig ruhigere Momente. Reizvolle dynamische Gegensätze bestimmten den knappen Durchführungsteil. Das Andante mit manchen empfindsamen Seufzern entfaltete sich ganz im Wohlklang des Streichorchesters. Erste und zweite Violinen warfen sich die Motive zu, gegliedert durch kurze Forteeinwürfe aller Instrumente. Im zweiten Teil fiel eine melancholische Mollwendung auf. Der Finalsatz entfaltete sich als brillanter Kehraus, vom Publikum mit viel Beifall belohnt.

Nach einer kurzen Umbaupause, bedingt durch das Hinzutreten mehrerer Bläser, folgte Haydns Sinfonie Nr. 104, ebenfalls in D-Dur. Es handelt sich um den letzten Beitrag des Komponisten zu dieser Gattung. Somit wurde auch das Motto des Abends „Anfang und Ende“ verständlich. Die Adagio-Einleitung begann mit wuchtigen Mollakkorden. Kontrastierend wirkten wehmütige Motive der Violinen.

Der schnelle Hauptteil des Satzes verblieb zunächst in zurückhaltendem Piano, um bald darauf den vollen Glanz des Orchesterklanges erstrahlen zu lassen. Die Durchführung bot Musterbeispiele für thematische Arbeit und baute sich konsequent aus einem einzigen kurzen Motiv auf. Helmrath führte das Orchester zu dramatischen Steigerungen, die schon an Haydns zeitweiligen Schüler Ludwig van Beethoven denken ließen.

Im Folgenden erfuhr diese Melodie vielgestaltige Abwandlungen. Aufhorchen ließ eine Mollvariante, von den Bläsern unter Führung der Flöte eingeleitet und vom ganzen Orchester voller Leidenschaft fortgesetzt. Die Coda ließ das Thema als kraftvollen Marsch auftreten, um dann unter sanften Hornklängen zu entschwinden. Energische Akzentverschiebungen bestimmten das Menuett. Leicht und locker glitt der Trioteil vorüber, mit seiner Pizzicatobegleitung an österreichische Volkstänze anklingend.

Über langen Basstönen, welche der Sinfonie auch den Beinamen „Mit dem Dudelsack“ einbrachten, entfaltete sich das Thema des Finales. Dieser Satz ließ klassische Heiterkeit in Reinkultur erleben, die Stimmung eines Menschen, der „mit sich und der Welt im Reinen ist“, wie sich Helmrath ausgedrückt hatte. Für den Beifall des Publikums dankten die Musiker noch mit der heiter prickelnden Welt des Finales aus Haydns Sinfonie Nr. 88.