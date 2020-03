Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Klaus Mehle gestorben

Klaus Mehle, ehemaliger Landtagsabgeordneter und langjähriges Mitglied im Vorstand der SPD Kyffhäuserkreis, ist am vergangenen Samstag gestorben. Das teilte der Kreisvorsitzende der SPD, Steffen Lupprian, am Montag mit. Die Mitglieder der Kyffhäuser-SPD trauern um ihn. Nach langer schwerer Krankheit sei der Oldislebener einen Monat vor seinem 80. Geburtstag verstorben.

Nach der politischen Wende vor 30 Jahren gehörte Klaus Mehle zu den Mitbegründer der neuen SPD im Landkreis und habe die gemeinsamen Ziele Freiheit, Gerechtigkeit und Mitmenschlichkeit mit Herzlichkeit und Zuwendung zu den Menschen in der Politik wie im Privaten gelebt.

Von 1990 bis 1999 war Klaus Mehle Mitglied des Landtags. Er gehörte dem Kreisvorstand der Kyffhäuser-SPD an, stand ihm zwei Jahre vor. Ehrenamtlich engagierte sich Klaus Mehle als Mitglied der SPD-Kreistagsfraktion, die er bis zu seinem Ausscheiden 2014 führte. Besonders habe ihm das Engagement für seinen Heimatort Oldisleben am Herzen gelegen. Hier war er Mitglied des Gemeinderates und 1. Beigeordneter und darüber hinaus in vielen Vereinen und Verbänden ehrenamtlich tätig. 2016 erhielt er für sein Engagement den Emil-Böhme-Preis der Sozialdemokratischen Gemeinschaft für Kommunalpolitik in Thüringen verliehen.