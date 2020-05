Das Sammelsystem für Elektrokleingeräte im Kyffhäuserkreis wird ausgebaut. Ach neue Standort – hier Hachelbich – werden in der Gemeinde Kyffhäuserland getestet.

Kyffhäuserland. Der Kyffhäuserkreis baut sein Sammelsystem für Elektrokleingeräte aus. Acht neue Standorte mit Sammelbehältern in der Gemeinde Kyffhäuserland.

Kleingeräte-Tonnen nun auch in Kyffhäuserland

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kleingeräte-Tonnen nun auch in Kyffhäuserland

In der Gemeinde Kyffhäuserland wird es ein dreimonatigen Probebetrieb mit Sammeltonnen für Elektrokleingeräte geben, das kündigte die Elektroverwertung Göllingen an. Nach Absprache mit Umweltamt und Gemeinde wurden in den acht Ortsteilen auf den Sammelplätzen für Glascontainer die Elektrokleingeräte-Tonnen aufgestellt. 40 Standorte gibt es für die Tonnen bereits im Landkreis. Großgeräte können Bürger weiterhin von zu Hause abholen lassen.

Anmeldung im Internet unter: www.abfall-kyffhaeuser.de