Klenke-Quartett spielte für Gymnasiasten

Das internationale bekannte Klenke Streichquartett läutete mit seinem Projekt „Kinderkonzert“ am Geschwister-Scholl-Gymnasium in Sondershausen das Beethoven-Jahr ein. Über 150 Schüler hörten in der Aula zu. Mit dem Harfenquartett wurden die jungen Zuhörer an Beethovens musikalischen Kosmos herangeführt. Moderiert wurde das Kinderkonzert von Musikpädagoge Raphael Amend. Bereits seit einiger Zeit touren die Musikerinnen mit dem Projekt Kinderkonzert durch Deutschland.