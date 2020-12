Kliniken können Zahl der Intensivbetten deutlich erweitern

Die Corona-Zahlen steigen, auch jene mit schweren Verläufen. Doch die Kliniken im Kyffhäuserkreis und Sömmerda verfügen aktuell über ausreichend Intensiv-Kapazitäten. „Derzeit versorgen wir Corona-Patienten und Patientinnen auf Intensiv-Stationen in Sondershausen und Sömmerda. Wir haben im Frühjahr bereits zusätzliche Kapazitäten geschaffen und sind sehr gut auf eventuell höhere Patientenzahlen vorbereitet“, teilte Sascha Nenninger, Sprecher der KMG-Kliniken, auf Anfrage mit.

Derzeit, Stand 3. Dezember, wird in Sondershausen auf der Intensivstation ein Covid-19-Fall behandelt, der auch künstlich beatmet werden muss und natürlich isoliert untergebracht ist. Im Intensivbereich stehen insgesamt sechs Betten zur Verfügung. Drei sind von Patienten mit anderen Krankheiten belegt. Zwei sind frei. In Sömmerda befinden sich drei Corona-Patienten auf der Intensivstation; keiner von ihnen muss aktuell künstlich beatmet werden. Hier stehen insgesamt acht Betten zur Verfügung. Auch hier sind zwei Betten frei.

Die Lage verändert sich täglich. „Deshalb stehen wir in ständigem engen und guten Austausch mit den Behörden und anderen Kliniken“, betont Nenninger. Und man könne „flexibel auf die Situation reagieren“. In welchem Klinikum der Patient nach der Diagnose aufgenommen wird, hängt von vielen Variablen ab, wobei Schwere und Art der Symptome nur zwei davon sind.

Es kann also sein, dass Patienten aus dem Kreis schon zu Beginn der Behandlung nach Jena oder Erfurt gebracht werden – auch, weil diese Kliniken manche Symptome spezifischer behandeln können. Zu alledem wurde ein Stufenkonzept für die Kliniken in Thüringen erarbeitet. Dieses ist im Landeskrankenhausplan festgehalten.

Thüringenweit werden aktuell 88 Corona-Patienten in Intensivstationen behandelt, 35 davon werden künstlich beatmet. 172 Betten sind gegenwärtig frei.

In den „normalen“ Isolierstationen der beiden Kreise werden derzeit insgesamt sieben Corona-Patienten mit Symptomen betreut – drei in Sömmerda, einer in Sondershausen sowie drei in der KMG Manniske Klinik Bad Frankenhausen. Das heißt: Das Gros der Infizierten wird nicht stationär behandelt, einige wenige Fälle „außerhalb“. In Bad Frankenhausen gibt es keine Intensivstation. Aktuell werden in der Kurstadt laut Nenninger weitere Isolationsmöglichkeiten für nicht intensivüberwachungs- und intensivtherapiepflichtige Patienten vorgehalten.

Steigende Infektionszahlen verunsichern Patienten, ob sie in Krankenhäusern sicher behandelt werden können. Mussten angesichts der Lage bei KMG nicht dringende Operationen verschoben werden? „Unsere Einrichtungen stehen allen Patientinnen und Patienten weiterhin offen“, betont Nenninger. Der Zugang zu allen medizinischen und pflegerischen Leistungen sei gewährleistet. Alle stationären und ambulanten Leistungen, Behandlungen, Sprechstunden und Operationen könnten aktuell weiter angeboten werden – natürlich mit strengen Abstands- und Hygiene-Regeln, Schnelltest bei der Aufnahme und Besucherstopp.

„Schwerwiegende Erkrankungen lassen sich nicht aussitzen, bis ein Impfstoff gegen das Coronavirus gefunden ist“, betont Nenninger. Sie müssten unter den aktuellen Bedingungen behandelt werden. Auch die Diagnostik von Herz-Kreislauferkrankungen über Schlaganfälle bis hin zu Krebserkrankungen werde unter den strengen Präventionsmaßnahmen vorgenommen und verhindert so, dass Erkrankungen zu spät entdeckt und behandelt werden. Nenninger: „Eine rechtzeitige Therapie ist entscheidend, um vermeidbare Komplikationen abzuwenden.“