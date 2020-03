Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kliniken suchen Masken

Die Akutkrankenhäuser der KMG-Kliniken rufen die Bevölkerung dazu auf, originalverpackte FFP3-Masken, die sie zum vermeintlichen Schutz vor einer Corona-Infektion beispielsweise im Baumarkt erworben haben, bei ihrem nächstgelegenen Klinikum oder bei ihrem niedergelassenen Arzt abzugeben. Aktuell würden die Kliniken ausreichend Schutzmaterial vorhalten. Die Aktion diene der Prävention. Die Krankenhäuser hätten Sammelbehälter aufgestellt, in die die originalverpackten Masken abgeworfen werden können, um Personenkontakt zu vermeiden. Krankenhäuser könnten die FFP-3 Masken zum Schutz Ihrer Mitarbeiter bei invasiven Eingriffen an Corona-Patienten benötigen, wohingegen sie im Alltagsgebrauch in der Corona-Krise keinen Mehrwert bieten würden, heißt es in der Mitteilung der KMG-Kliniken. Auch im Krankenhaus komme dieser Maskentyp vergleichsweise selten zum Einsatz. Beim nicht-invasiven Patientenumgang mit Corona-Infizierten in Klinken werden nach aktuellen Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts FFP2-Masken verwendet. Abgegeben werden können die Masken in der Manniske-Klinik Bad Frankenhausen in der Notfallzentrale und in Sondershausen an der Schleuse am Haupteingang zwischen 6 und 22 Uhr. Man sollte bitte klingeln.