Kommandoübergabe in Bad Frankenhausen

Bad Frankenhausen. Oberstleutnant Carsten Oberländer ist neuer Kommandeur des Panzerbataillons 393

Führungswechsel bei der Bundeswehr in Bad Frankenhausen: Oberstleutnant Carsten Oberländer ist neuer Kommandeur des Panzerbataillons 393 „Thüringer Löwe“. Bei einem feierlichen Appell in der Kyffhäuserkaserne trat der 41-Jährige die Nachfolge von Oberstleutnant Andy Weißenborn an, der nach über dreijähriger Amtszeit nun in das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr nach Köln wechselt.

Der neue Kommandeur ist nach Angaben der Bundeswehr ausgebildeter Panzeroffizier und kommt vom Kommando Heer in Strausberg. Die feierliche Zeremonie fand im Beisein geladener Gäste statt, auf der Besuchertribüne saßen unter anderem Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD) und Bad Frankenhausens Bürgermeister Matthias Strejc (SPD).

Der scheidende Oberstleutnant Andy Weißenborn im Turm eines Kampfpanzer Leopard 2 A7V beim Abfahren der Paradeaufstellung. Foto: Bundeswehr / C. Schlätzer

Brigadegeneral Alexander Krone, Kommandeur der Panzergrenadierbrigade 37 „Freistaat Sachsen“, zu der das in Bad Frankenhausen stationierte Panzerbataillon 393 gehört, würdigte den scheidenden Kommandant als Offizier, der das Prinzip des „Führens von vorn“ nachhaltig gelebt habe. Als Auszeichnung erhielt Oberstleutnant Weißenborn aus der Hand des Brigadegenerals die Ehrennadel der Brigade.

Oberstleutnant Weißenborn dankte seinem Bataillon. In seiner Bilanz verwies er auf die vielfältigen Aufgaben, die das Bataillon in Bad Frankenhausen unter seiner Führung erfüllt habe. Als traditionelles symbolisches Zeichen für die Übergabe des Kommandos nahm Brigadegeneral Krone die Truppenfahne des Bataillons von Oberstleutnant Weißenborn entgegen und überreichte sie Oberstleutnant Oberländer.

Dem scheidenden Kommandeur wurde ein besonderer Tribut gezollt. Ein Kampfpanzer Leopard 2 A7V holte ihn auf dem Appellplatz ab und fuhr mit ihm die Paradeaufstellung ab, damit er sich salutierend von seinem Bataillon verabschieden konnte. kf