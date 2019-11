Sondershausen. Die Novalis Diakonie will am Donnerstag, 21. November, ihr Konzept für die Bewirtschaftung der Bebraer Teiche vorstellen.

Konzept für Bebraer Teiche wird vorgestellt

Ihr Konzept für die Bebraer Teiche wird die Novalis Diakonie am Donnerstag, 21. November den Bürger vorstellen. Das teilte die Novalis Diakonie am Mittwoch mit. In Rücksprache mit der Stadtverwaltung und dem Stadtrat von Sondershausen lädt man zu einer öffentlichen Informationsveranstaltung Donnerstag, 16 Uhr, in den Vereinsraum des Carl-Schroeder-Konservatoriums, Carl-Schroeder-Straße 10, in Sondershausen ein.