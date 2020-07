Konzert auf der Hebebühne in Sondershausen

Der Musiker Marcel Mainzer gibt am 5. Juli wieder ein Konzert von der Hebebühne in Sondershausen.

Sondershausen. Zum fünften Mal lädt die Stadt Sondershausen zu einem Hebebühnenkonzert ein – dieses Mal am Sonntag nach Jecha.

Die Veranstaltungsreihe der Hebebühnenkonzerte wird am Sonntag, 5. Juli, um 16 Uhr im Sondershäuser Stadtteil Jecha fortgesetzt. Zur fünften Auflage des „Konzerts von oben“ wird wieder der Musiker Marcel Mainzer von der Band Hello Grand zu hören sein und dieses Mal die Bewohner rund um den Steingraben musikalisch unterhalten, kündigt die Stadtverwaltung Sondershausen an.

Dabei gelte nach wie vor, die Thüringer Corona-Verordnung zu beachten und sich nicht um den Kran oder auf dem Parkplatz zu versammeln, sondern das Konzert von Zuhause oder mit ausreichend Abstand zu genießen.