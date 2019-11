Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kostenlose „Deutschstunde“ im Kino

Eine Sondervorstellung des Films „Deutschstunde“ hat der Kreisjugendring organisiert. Der aktuelle Film von Regisseur Christian Schwochow wird am 28. November um 19 Uhr im Cinema 64 in Sondershausen gezeigt. Eingeladen hat der Kreisjugendring zu der Veranstaltung im Rahmen der Partnerschaft für Demokratie.

In „Deutschstunde“ greift Christian Schwochow 50 Jahre nach dem Erscheinen des gleichnamigem Romans von Siegfried Lenz wagte sich der Regisseur an den Stoff über einen Jungen, der sich im Zweiten Weltkrieg zwischen Pflichtgefühl und individueller Verantwortung entscheiden muss.

Das aufwühlende Drama zeigt die Geschichte des Jugendlichen Siggi in einem Erziehungsheim der Nachkriegszeit, heißt es in der Ankündigung. In einer Deutschstunde soll er einen Aufsatz über das Thema „Die Freuden der Pflicht“ verfassen. Es fällt ihm anfangs schwer, seine Gedanken in Worte zu fassen und er wird dadurch mit dem Aufenthalt in einer Zelle bestraft.

Hier schreibt er seine Erinnerungen an die Kindheit nieder. Er erinnert sich, dass sein Vater einem befreundeten Maler ein Berufsverbot aussprechen sollte. Siggi sollte ihm helfen, doch er rebellierte. Tobias Moretti spielt den Maler Ludwig Nansen. Ulrich Noethen den Polizisten Jens Ole Jepsen, der dem mit ihm befreundeten Maler das Berufsverbot durchsetzen soll.

Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei. Die Programmkosten werden aus Mitteln des Programms „Demokratie leben!“ und „Denk bunt!“ finanziert.