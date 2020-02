Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kostenlose Energieberatung in Sondershausen und Artern

Eine Energieberatung bietet nach eigenen Angaben die Verbraucherzentrale Thüringen wieder im März in Sondershausen und Artern an. Alle zwei Wochen können sich interessierte Bürger nach Anmeldung in Sondershausen im Bürgerzentrum Cruciskirche sowie in Artern in der Leipziger Straße 17 beraten lassen zu den Themen Heiztechnik, Erneuerbare Energien wie Solarthermie, Photovoltaik und Biomasse, Wärmedämmung, Schimmel, Stromsparen im Haushalt sowie zum Wechsel des Strom- oder Gasanbieters.

Die Termine im März in Sondershausen sind jeweils am Freitag, 13. und 27. März, von 14 bis 17 Uhr. In Artern sind die Energieberater am Mittwoch, 4. und 18. März, von 9 bis 12 Uhr vor Ort. Anmeldung unter Telefon: 0800/809 802 400 (kostenfrei) oder 0361/55 51 40.