Sondershausen. Sondershäuser Just lädt Eltern mit Kleinkindern ein.

Eine Krabbelgruppe für Eltern mit Babys und Kleinkindern startet am Dienstag, 3. November, 10 Uhr im Sondershäuser Schülertreff Just. Die Teilnahme ist kostenlos. Familienlotsin Nathalie Kolditz bittet um Anmeldung unter Telefon: 03632/ 782 637 oder und per E-Mail: n.kolditz@kjr-kyffhaeuserkreis.de.