Kreis verteilt Geld für Jugendklubs

Selbst für die schon zu Jahresbeginn geschlossenen Jugendtreffs in Oberspier und Großfurra hilft der Landkreis der Stadt Sondershausen, die Betriebskosten zu tragen. Mehr als 1600 Euro gab der Jugendhilfe-Ausschuss allein dafür jetzt frei. In beiden Fällen ein Drittel der Rechnung für Strom, Heizung, Wasser und Entsorgung.

Insgesamt mehr als 30.000 Euro schießt der Kyffhäuserkreis im laufenden Jahr zu, damit es in 35 Einrichtungen der Jugendsozialarbeit warm und hell, Sanitäreinrichtungen funktionieren und der Müll entsorgt wird.

Kein Geld erhält die Gemeinde Voigtstedt, obwohl sie für einen Jugendklub im Dorf Betriebskosten in Höhe von 1770 Euro vorwies und davon die Hälfte vom Landkreis erstattet haben wollte. Eine Jugendeinrichtung allerdings existiere im Ort schon längst nicht mehr, erklärte Sabine Panse vom Jugend- und Sozialamt des Kyffhäuserkreises den Mitgliedern des Jugendhilfe-Ausschusses. Schon im Frühjahr sei die Entscheidung über den Antrag zurückgestellt worden, weil es Zweifel an der Existenz des Jugendklubs dort gab, berichtete sie. Die Bedenken haben sich nach Gesprächen mit Sozialarbeitern in der Region und einem Treffen von Verwaltungsmitarbeitern mit Voigtstedts Bürgermeister als berechtigt erwiesen. Der frühere Jugendklub werde gar nicht mehr genutzt.

Abgelehnt wurde auch der Antrag der Kreisverkehrswacht auf einen Zuschuss für den Unterhalt des Jugendverkehrsgartens an der Gänsespitze in Sondershausen. Mehr als 2600 Euro wollten die ehrenamtlichen Verkehrserzieher vom Landkreis haben. Dem Wunsch könne die Verwaltung nicht entsprechen, wie Sabine Panse auf Nachfrage erläuterte. Die Kreisverkehrswacht erhalte bereits aus einem Kooperationsvertrag mit dem Schulverwaltungsamt Mittel vom Landkreis. Der Verein kümmert sich um die Verkehrserziehung an den Schulen im Kreis.

Außerdem hatte die Kreisverkehrswacht mehr als den maximalen Zuschuss verlangt, den der Kreis Trägern der Jugendarbeit gewähren darf. Die Obergrenze liegt bei 50 Prozent der Betriebskosten. Die Forderung der Verkehrswacht lag bei 64 Prozent. Alle anderen Antragsteller orientieren sich an diesem Maximalbetrag. In den meisten Fällen übernimmt der Landkreis sogar nur ein Drittel der Betriebskosten. Diesen Anteil bewilligte der Jugendhilfe-Ausschuss auch für die Jugendklubs in Heldrungen und Nausitz, obwohl die erst Mitte des Jahres offiziell wieder eingerichtet worden waren. Das sei gerechtfertigt, um den Einrichtungen den Start zu erleichtern, schilderte Sabine Panse die Haltung der Kreisverwaltung und fand damit auch bei den Ausschussmitgliedern Zustimmung. Gekürzt wurde der Zuschuss für den Jugendklub in Stockhausen, der nur bis zum 30. Juni vom Sondershäuser Verein Freiräume betrieben worden war. Ein Viertel der Betriebskosten fürs Jahr trägt der Landkreis und überweist 550 Euro an den Verein.